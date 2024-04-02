Каким будет курс рубля 3 апреля

Российский рынок акций во вторник символически обновил максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, после чего консолидировался недалеко от достигнутых рубежей. Цены на нефть нацелились на $90 за баррель Brent. Рубль нес потери к доллару, но укреплялся к евро.