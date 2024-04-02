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Каким будет курс рубля 3 апреля

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Reuters

Российский рынок акций во вторник символически обновил максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, после чего консолидировался недалеко от достигнутых рубежей. Цены на нефть нацелились на $90 за баррель Brent. Рубль нес потери к доллару, но укреплялся к евро.

Внешний фон ухудшился. Причиной тому послужили ястребиные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не будет спешить со снижением ставок. Индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны за март превысил прогноз, однако уступил февральскому показателю.

В среду будут опубликованы предварительный ИПЦ еврозоны и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США и КНР за минувший месяц. На завтра запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Как ожидается, картель подтвердит свою приверженность текущей политике.

Финансовую отчетность по МСФО в середине недели представит Кармани. Завтра — последний торговый день расписками X5 Group перед приостановкой.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 апреля — 3300−3400 п.

Рубль во вторник в основном уступал доллару, валютная пара тяготела к 92,5. При этом к евро позиции рубля были более уверенными. Разнонаправленная динамика связана с локальным усилением доллара к остальным валютам после ястребиных сигналов главы ФРС Джерома Пауэлла и выхода позитивной макростатистики в США.

Рубль может пользоваться эффектом от более высоких цен на нефть, установившихся в марте. Завтра ЦБ обнародует данные по объему продаж валюты на следующий месячный период.

Жесткая ДКП, интервенции регулятора вкупе с мерами валютного контроля продолжают стабилизировать нацвалюту. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».