Госдума в первом чтении одобрила новый вид депозита — жилищный вклад

Открыть и пополнять жилищный вклад сможет только физическое лицо. Предполагается, что подобный продукт можно будет оформить сроком от года и более, а в случае прекращения деятельности банка (при отзыве лицензии или банкротстве) государство возместит до ₽10 млн. На текущий момент лимит по всем вкладам и счетам физлиц в одной кредитной организации составляет ₽1,4 млн, для счетов-эскроу, открытых для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве, — ₽10 млн.