Госдума в первом чтении одобрила новый вид депозита — жилищный вклад

На заседании совета Госдумы 2 апреля депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о договоре жилищных сбережений — новом виде депозита, который можно использовать на покупку готового или строящегося жилья.
По задумке авторов проекта, в период действия договора жилищных сбережений при обращении вкладчика банк обязан заключить с ним договор ипотечного кредита. При этом за вкладчиком остается право отказаться от заключения договора и потребовать направить сбережения и начисленные проценты в другую кредитную организацию в качестве первоначального взноса на покупку жилья или погашения ипотечного кредита.
В случае досрочного прекращения договора жилищных сбережений по инициативе вкладчика и ненаправлении средств по целевому назначению банк обязан вернуть деньги и начисленные проценты в размере, соответствующем размеру процентов по вкладам до востребования.
Банк, в свою очередь, также может отказаться от заключения ипотечного кредитного договора при высокой долговой нагрузке вкладчика, просрочке по другим кредитам в сумме ₽30 тыс. и более или в случае возбуждения процедуры о банкротстве физлица.
По данным обзора рынка ипотеки Frank RG, в феврале 2024 года банки выдали 85 тыс. кредитов на сумму ₽331 млрд:
по рыночным программам объем кредитов увеличился до ₽126 млрд (+42% к январю 2024 года; −41% к февралю 2023 года);
по программам с господдержкой выдача составила ₽205 млрд (+9%; −3%), доля льготной ипотеки составила 62% (-6 п.п.; +13 п.п.).
На 1 марта 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил ₽19,3 трлн. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27,8%.
Открыть и пополнять жилищный вклад сможет только физическое лицо. Предполагается, что подобный продукт можно будет оформить сроком от года и более, а в случае прекращения деятельности банка (при отзыве лицензии или банкротстве) государство возместит до ₽10 млн. На текущий момент лимит по всем вкладам и счетам физлиц в одной кредитной организации составляет ₽1,4 млн, для счетов-эскроу, открытых для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве, — ₽10 млн.
При этом законопроектом не предусмотрено бюджетное финансирование повышенных ставок, поэтому доходность по жилищному инструменту будет определяться текущей денежно-кредитной политикой ЦБ.
На 2 апреля средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,44% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.