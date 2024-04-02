Глава Минфина США планирует посетить Китай 3−9 апреля

Как отметили в ведомстве, предстоящий визит Йелен будет основываться на принципах «ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов».
«Находясь с поездкой в Китае, министр Йеллен намерена выступить с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий (в КНР — ред.), в том числе оказывая давление на своих китайских коллег из-за недобросовестной торговой практики и подчеркивая глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая», — заявили в минфине США.
Из Вашингтона Йеллен направится в Гуанчжоу, где проведет переговоры с губернатором одноименной провинции, а также встретится с представителями делового и экспертного сообществ. Шестого апреля у нее запланирована двухсторонняя встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн. На следующий день американский министр проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цян.