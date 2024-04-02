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Глава Минфина США планирует посетить Китай 3−9 апреля

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен 3—9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.

Источник: AP 2023

Как отметили в ведомстве, предстоящий визит Йелен будет основываться на принципах «ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов».

«Находясь с поездкой в Китае, министр Йеллен намерена выступить с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий (в КНР — ред.), в том числе оказывая давление на своих китайских коллег из-за недобросовестной торговой практики и подчеркивая глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая», — заявили в минфине США.

Из Вашингтона Йеллен направится в Гуанчжоу, где проведет переговоры с губернатором одноименной провинции, а также встретится с представителями делового и экспертного сообществ. Шестого апреля у нее запланирована двухсторонняя встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн. На следующий день американский министр проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цян.