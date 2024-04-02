Глава LVMH Арно второй год подряд возглавил список Forbes

По сравнению с 2023 годом состояние Бернара Арно выросло на 10%. Основной актив миллиардера — акции LVMH, а также доля в венчурной компании Agla Ventures с инвестициями в Netflix и ByteDance (владеет TikTok). LVMH владеет 75 брендами моды и косметики, включая Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Christian Dior, Hennessy, Dom Perignon, Tiffany & Co и Sephora.
Илон Маск также улучшил результат 2023 года ($180 млрд), но не побил рекорд 2022 года ($219 млрд). Илону Маску принадлежит около 12% акций Tesla. По данным Forbes, бизнесмен заложил более половины своих акций в качестве залога по личным кредитам на сумму до $3,5 млрд.
На третьем месте в списке — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $194 млрд. На четвертом — глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с результатом $177 млрд. Состояние Цукерберга увеличилось втрое по сравнению с 2023 годом. Пятое место в списке занял основатель разработчика серверного оборудования Oracle Ларри Эллисон, его состояние оценили в $141 млрд.
Илон Маск впервые занял первое место в этом рейтине Forbes весной 2022 года, когда его состояние достигло $219 млрд. Бизнесмен потеснил Джеффа Безоса ($171 млрд), тогда как Бернар Арно занимал третье место в этом рейтинге с состоянием в $158 млрд.