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Глава LVMH Арно второй год подряд возглавил список Forbes

Американский журнал Forbes представил 38-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Список возглавил французский бизнесмен Бернар Арно, владеющий брендами Louis Vuitton, Fendi, Givenchy и другими. Его состояние оценивается в $233 млрд. Арно занимал первую строчку и в прошлом году, тогда его состояние составляло $211 млрд. На втором месте списка — глава Tesla и SpaceX Илон Маск с результатом $195 млрд.

Источник: AP 2023

По сравнению с 2023 годом состояние Бернара Арно выросло на 10%. Основной актив миллиардера — акции LVMH, а также доля в венчурной компании Agla Ventures с инвестициями в Netflix и ByteDance (владеет TikTok). LVMH владеет 75 брендами моды и косметики, включая Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Christian Dior, Hennessy, Dom Perignon, Tiffany & Co и Sephora.

Илон Маск также улучшил результат 2023 года ($180 млрд), но не побил рекорд 2022 года ($219 млрд). Илону Маску принадлежит около 12% акций Tesla. По данным Forbes, бизнесмен заложил более половины своих акций в качестве залога по личным кредитам на сумму до $3,5 млрд.

На третьем месте в списке — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $194 млрд. На четвертом — глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с результатом $177 млрд. Состояние Цукерберга увеличилось втрое по сравнению с 2023 годом. Пятое место в списке занял основатель разработчика серверного оборудования Oracle Ларри Эллисон, его состояние оценили в $141 млрд.

Илон Маск впервые занял первое место в этом рейтине Forbes весной 2022 года, когда его состояние достигло $219 млрд. Бизнесмен потеснил Джеффа Безоса ($171 млрд), тогда как Бернар Арно занимал третье место в этом рейтинге с состоянием в $158 млрд.