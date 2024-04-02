Глава LVMH Арно второй год подряд возглавил список Forbes

Илон Маск также улучшил результат 2023 года ($180 млрд), но не побил рекорд 2022 года ($219 млрд). Илону Маску принадлежит около 12% акций Tesla. По данным Forbes, бизнесмен заложил более половины своих акций в качестве залога по личным кредитам на сумму до $3,5 млрд.