ФАС: Нарушения банков связаны с картами, кешбэком и накопительными счетами

При кредитовании физических лиц недобросовестные действия в основном связаны с навязыванием кредитными организациями заключения договора страхования с конкретным страховщиком и неполным представлением информации об условиях кредитования, в том числе о возможности заключить договор с иной страховой организацией. Также банки затягивают сроки принятия полисов, оформленных гражданами самостоятельно, в том числе при смене страховщика в период действия кредитного договора. Не всегда до заемщиков доводится информация о требованиях банка к условиям страхования, в том числе в целях получения пониженной процентной ставки по кредиту.