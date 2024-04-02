ФАС: Нарушения банков связаны с картами, кешбэком и накопительными счетами

Недобросовестность банков при предоставлении информации о продуктах направлена на сокрытие непривлекательных потребительских свойств своих продуктов. Акцент делается только на выгодных для потребителя аспектах.
«Мы смотрим на достоверность и полноту предоставляемой банками информации по вкладам и накопительным счетам. Если какие-то условия изложены, они должны выполняться. Также все условия по продукту должны быть видны и доступны без сложного поиска. Например, если вы при посещении сайта кредитной организации не увидели какое-то условие, потому что оно “спрятано” в подразделах сайта, мы трактуем это как нарушение антимонопольного законодательства», — рассказал Кашеваров.
Также ФАС просила банки исключить информацию о накопительных счетах из разделов по вкладам на их сайтах. В глазах потребителя эти продукты не должны смешиваться, потому что условия по ним разные и договорные отношения разные.
При кредитовании физических лиц недобросовестные действия в основном связаны с навязыванием кредитными организациями заключения договора страхования с конкретным страховщиком и неполным представлением информации об условиях кредитования, в том числе о возможности заключить договор с иной страховой организацией. Также банки затягивают сроки принятия полисов, оформленных гражданами самостоятельно, в том числе при смене страховщика в период действия кредитного договора. Не всегда до заемщиков доводится информация о требованиях банка к условиям страхования, в том числе в целях получения пониженной процентной ставки по кредиту.