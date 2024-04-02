ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

В ФАС объяснили, что проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между компаниями, которые могли привести к росту стоимости куриных яиц. Также будут проанализированы цены на этот продукт при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки, реализации и другие аспекты.