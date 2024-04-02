ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

«Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей “Перекресток”, “Магнит”, “Дикси”, “Пятерочка”, “Лента”, “О’Кей”, “Метро”, “Ашан” и прочих», — говорится в заявлении ведомства.
В ФАС объяснили, что проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между компаниями, которые могли привести к росту стоимости куриных яиц. Также будут проанализированы цены на этот продукт при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки, реализации и другие аспекты.
«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования. Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генпрокуратурой в соответствии с постановлением правительства РФ № 336», — дополняется в сообщении ведомства.
В конце 2023 года в России выросли цены на куриные яйца. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что стоимость увеличилась из-за того, что вырос спрос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами будет улучшаться.
В марте в Минсельхозе рассказали «Известиям», что стоимость яйц и мяса кур остается стабильной. За одну неделю цены на курятину у производителей показали нулевую динамику и составили в среднем 156,63 рубля за 1 кг. Яйца первой и второй категорий подешевели на 0,8% — до 87,89 и 79,36 рубля за десяток соответственно, отметили в ведомстве.
Позднее в том же месяце в Минсельхозе заверили, что объемы производства яиц в России обеспечивают потребности рынка. В ведомстве добавили, что ведется большая работа, направленная на бесперебойное функционирование птицеводческих фабрик, в том числе в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами и координации взаимодействия с торговыми сетями.