Это необратимо: нефть по 100 с новым потолком

Тем временем, инвесторы скупают нефтяные контракты самыми быстрыми темпами за последние четыре года в ожидании, что Саудовская Аравия, РФ и их союзники по ОПЕК+ продолжат сокращение добычи. За семь дней, закончившихся 19 марта, хедж-фонды и другие финансовые управляющие компании скупили 140 миллионов баррелей шести наиболее важных фьючерсных и опционных контрактов, связанных с ценами на нефть и американским бензином, подсчитало Reuters согласно отчетам о транзакциях, предоставленных биржам и регулирующим органам. Инвесторы скупали нефть в ожидании роста ее стоимости из-за сокращении добычи ОПЕК+, атак украинских дронов на НПЗ и экспортные терминалы в России, которые угрожают нарушить добычу и экспорт нефти и топлива.