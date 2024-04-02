Это необратимо: нефть по 100 с новым потолком

Страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) обсуждают еще большее ограничение стоимости российской нефти, заявил на брифинге помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.
В декабре 2022 года страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страховым, логистическим и другим компаниям из этих стран запрещается участвовать в сделках по поставке российской нефти при ее цене в контракте выше ценового потолка.
В 2024 году Brent успел подорожать на 13% или 10 долларов, сегодня этот сорт торгуется выше 89 долларов, согласно данным торгов.
Цена нефти впервые за два года вырастет до трехзначных цифр — до 100 долларов за бочку к сентябрю, сообщается в исследовании J.P. Morgan Global Commodities Research. Причины: сокращение российской добычи с 9,5 до 9 млн баррелей в сутки в июне.
По прогнозу Международного энергетического агентства, этого достаточно, чтобы вызвать на рынке дефицит предложения на весь год.
Столько же добывает Саудовская Аравия, крупнейший в мире нефтеэкспортер. Обе страны лидируют по нефтедобыче в альянсе ОПЕК+ и могли бы добывать больше, как и остальные партнеры по альянсу. В целом ОПЕК+ сократит во втором квартале добычу суммарно почти на 2,2 млн баррелей в сутки.
«Установление цены на нефть выше 100 долларов в апреле уже не прогнозные значения, а необратимые последствия сокращения экспорта и добычи нефти не только Россией, но и другими участниками ОПЕК+», — считает Татьяна Скрыль, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее мнению, с начала нового года формируется управляемый дефицит сырья на рынках. А потолок показал уже свою несостоятельность и неэффективность. «Поэтому введение нового уровня потолка цены на нефть может усугубить дефицит и поднять цены еще выше», — считает экономист.
Цены подогреют выборы
Аналитики J.P. Morgan с вероятностью 50 на 50 ожидают еще большего роста цен на нефти из-за возможного решения ОПЕК+ на встрече в июне продлить сокращение добычи до конца года.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Сбить планы политиков могут цены на бензин: в Америке к маю они могут достичь 4 долларов за галлон, считают в J.P. Morgan, а после сентября — еще выше, если нефть подорожает до 100 долларов.
По их оценке, это критично для рейтинга Джо Байдена, и он может поручить провести нефтяные интервенции в объеме до 60 млн баррелей из стратегического резерва США (Strategic Petroleum Reserve, SPR), чтобы удержать цены. Это примерно восполнит на рынке сокращение Россией добычи за четыре месяца.
В 2022 году авторитет президента США был подорван после непрерывно исторических рекордов стоимости бензина на АЗС страны. Тогда Джо Байден обвинил американских нефтяников в жадности, которые не хотят увеличивать добычу, и поручил проводить продажу нефти на рынке из стратегического резерва, чтобы сбить цены, в первую в США. С тех пор стратегические запасы снизились в 1,7 раза до 358 млн баррелей — до минимума с 1984 года.
По данным Wall Street, рост цен на бензин в США сейчас превышает обычный сезонный рост из-за геополитики. Средняя стоимость бензина по стране выросла с начала года на 14% до 3,54 доллара за галлон.
Тем временем, инвесторы скупают нефтяные контракты самыми быстрыми темпами за последние четыре года в ожидании, что Саудовская Аравия, РФ и их союзники по ОПЕК+ продолжат сокращение добычи. За семь дней, закончившихся 19 марта, хедж-фонды и другие финансовые управляющие компании скупили 140 миллионов баррелей шести наиболее важных фьючерсных и опционных контрактов, связанных с ценами на нефть и американским бензином, подсчитало Reuters согласно отчетам о транзакциях, предоставленных биржам и регулирующим органам. Инвесторы скупали нефть в ожидании роста ее стоимости из-за сокращении добычи ОПЕК+, атак украинских дронов на НПЗ и экспортные терминалы в России, которые угрожают нарушить добычу и экспорт нефти и топлива.
Когда увидим 100 долларов за баррель
«Цена нефти растет», — отметил Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ. В марте цены на нефть сорта Brent, ключевого индикатора рынка, выросли с уровня 82 долларов за баррель, который довольно долго держался с февраля.
«Сейчас мы переместились к цене 85 плюс минус доллар. Цена растёт и с наступлением нового автомобильного сезона, который скоро откроется в северном полушарии, потребление еще больше вырастет, потому что и в США будут больше потреблять топлива и в Европе, и в России и в Китае. Поэтому потребление будет и дальше расти», — пояснил он.
«Но с другой стороны на протяжении 2024 года ожидается рост добычи нефти производства среди государств, которые не входят в ОПЕК+: увеличит добычу и Гаяна, и Бразилия планировала увеличить, Аргентина, возможно, увеличит, Канада и США. Вот основные игроки, от которых ожидают роста добычи», — пояснил эксперт.
По его оценке, чем больше будет цена нефти, тем больше проектов по добыче становится рентабельно, например, в Соединенных Штатах.
«Поэтому скорее какого-то скачкообразного роста цен не будет. И мы, видимо, увидим, скорее стабилизацию ситуации на рынке — это 80−90 до 100 долларов за баррель», — прогнозирует он.
Цена примерно в таком диапазоне устраивает всех и производителей, и потребителей. «Потому что сверхдорогая нефть — 100 и более долларов за баррель, будет сокращать ее потребление, и это в общем-то даже производителям не хочется». По его мнению, если будет принято решение существенно снизить добычу, «то тогда, да, мы, наверное, увидим 100 долларов за баррель, наверное, среднегодовую».
Потолок или не потолок
Обсуждение снижения потолка российской нефти до 30 долларов Юшков назвал популизмом.
«Потому что и действующий потолок в 60 долларов за баррель не работает, потому что появился теневой флот танкеров для перевозки российской нефти», — считает Игорь Юшков.
«Потолок цены это не запрет покупать российскую нефть выше 60 долларов за баррель, — напомнил он. — Это запрет ее перевозить морским транспортом и страховать подобную перевозку западными компаниями».
Поэтому сформировался теневой флот, который игнорирует потолок. Груз страхуется либо российскими, либо азиатскими компаниями. А это дополнительные издержки, которые закладываются в стоимость перевозки. Если бы не было потолка цены, то страховые и логистические затраты на перевозку российской нефти были бы чуть ниже.
По мнению эксперта, важен не уровень потолка, но потолок в принципе создает дополнительные издержки и, соответственно, снижает прибыльность экспорта российской нефти. А снижение уровня потолка не обязательно приведет к снижению российских нефтедоходов.
«Кроме этого, Соединенные Штаты не собираются передавливать, потому что если вводить слишком много ограничений против российского экспорта нефти, то можно дойти до того, что Россия просто сократит поставки, а значит, возникнет дефицит на мировом рынке, и тогда цена нефти вырастет и для США, поскольку страна не только добывает, но и импортирует нефть», — пояснил эксперт.
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