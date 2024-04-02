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Экономист разъяснила, когда можно потерять право на «северную» пенсию

В северных регионах России есть понятие северных пенсии и зарплаты: они выплачиваются с определенным коеффициентом, связанным с тяжелым климатом и условиями работы. Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова разъяснила Финансам Mail.ru, кто имеет право на повышенную пенсию и кто такого права лишается.

Источник: РИА "Новости"

Среди разных видов пенсий используется термин «северная пенсия». Это страховая пенсия, но увеличенная за счет северных надбавок. Все те, кто проработал в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях определенное количество лет, имеют право на повышенную пенсию.

Помимо северного стажа, необходимо иметь достаточный общий стаж работы и установленное количество пенсионных баллов (коэффициентов).

«Стоит отметить, что в зависимости от северного стажа пенсионный возраст может сокращаться. В случае соблюдения всех условий фиксированная часть пенсии повышается на соответствующий районный коэффициент — от 1.15 до 2 в зависимости от региона проживания», — пояснила эксперт.

В случае переезда пенсионера в район с другими климатическими условиями фиксированная базовая часть пенсии может быть пересмотрена, предупредила она.

Но если работники имеют максимальный северный стаж (15 лет в районе Крайнего Севера или 20 лет в приравненных территориях) и достаточный общий стаж работы, то фиксированная базовая часть при переезде не меняется.

Но вместе с тем, при переезде в более щадящий климат пенсионеры могут выбрать или увеличение фиксированной базовой части с учётом соответствующего районного коэффициента, или установление повышенного фиксированной базового размера пенсии.

Людмила Иванова-Швец напомнила и о льготах по численности иждивенцев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».