Экономист разъяснила, когда можно потерять право на «северную» пенсию

В северных регионах России есть понятие северных пенсии и зарплаты: они выплачиваются с определенным коеффициентом, связанным с тяжелым климатом и условиями работы. Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова разъяснила Финансам Mail.ru, кто имеет право на повышенную пенсию и кто такого права лишается.