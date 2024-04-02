Экономист разъяснила, когда можно потерять право на «северную» пенсию

Среди разных видов пенсий используется термин «северная пенсия». Это страховая пенсия, но увеличенная за счет северных надбавок. Все те, кто проработал в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях определенное количество лет, имеют право на повышенную пенсию.
Помимо северного стажа, необходимо иметь достаточный общий стаж работы и установленное количество пенсионных баллов (коэффициентов).
«Стоит отметить, что в зависимости от северного стажа пенсионный возраст может сокращаться. В случае соблюдения всех условий фиксированная часть пенсии повышается на соответствующий районный коэффициент — от 1.15 до 2 в зависимости от региона проживания», — пояснила эксперт.
В случае переезда пенсионера в район с другими климатическими условиями фиксированная базовая часть пенсии может быть пересмотрена, предупредила она.
Но если работники имеют максимальный северный стаж (15 лет в районе Крайнего Севера или 20 лет в приравненных территориях) и достаточный общий стаж работы, то фиксированная базовая часть при переезде не меняется.
Но вместе с тем, при переезде в более щадящий климат пенсионеры могут выбрать или увеличение фиксированной базовой части с учётом соответствующего районного коэффициента, или установление повышенного фиксированной базового размера пенсии.
Людмила Иванова-Швец напомнила и о льготах по численности иждивенцев.
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