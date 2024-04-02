«Доширак» может запустить в России производство чипсов и снеков

У компании есть в России два завода: в подмосковном Раменском (ООО «Доширак Коя») и под Рязанью, где производят лапшу, картофельное пюре и приправы. Также компания купила завод в Нижегородской области, ранее принадлежавший производителю бульонных кубиков, приправ и лапши Gallina Blanca. Кроме того, в конце 2023 года ООО «Доширак Рус» учредило ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания». Компания создала подразделение в Тамбове для выпуска муки, которое может разместиться на местном комбинате мощностью переработки 400 т зерна в сутки.