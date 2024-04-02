Чистый убыток ЮГК по РСБУ в 2023 году снизился до 5,45 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2023 года снизился почти в три раза, до 5,45 млрд рублей против 16,32 млрд рублей убытка годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.