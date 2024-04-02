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Чистый убыток ЮГК по РСБУ в 2023 году снизился до 5,45 млрд рублей

Он сократился почти в три раза.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2023 года снизился почти в три раза, до 5,45 млрд рублей против 16,32 млрд рублей убытка годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка ЮГК за отчетный период выросла на 13,3%, до 33,9 млрд рублей, прибыль от продаж — на 181%, до 6,5 млрд рублей.

Выручка от реализации золота за отчетный период увеличилась на 15,5%, до 29,161 млрд рублей. В компании отметили, что в 2023 году доля выручки от реализации золота и серебра в выручке компании составила 87%.

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.