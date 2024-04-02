Чистая прибыль ГК «Астра» по МСФО за 2023 год выросла на 18%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль разработчика IТ-решений ГК «Астра» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2023 года увеличилась на 18% и составила 3,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.
Рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 38,1%, что, как считают в компании, создает устойчивую базу для инвестиций в дальнейшее развитие продуктовой экосистемы компании.
Выручка за 2023 год выросла на 77% и составила 9,5 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 44%, до 4,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 43,5%. Капитальные затраты на IТ-разработку удвоились за прошедший период и составили 1,4 млрд рублей.
Группа компаний «Астра» — один из ведущих разработчиков на российском IT-рынке в области системного ПО. Группа компаний объединяет несколько самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют» и ISPsystem.