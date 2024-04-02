Чистая прибыль ГК «Астра» по МСФО за 2023 год выросла на 18%

Выручка за 2023 год выросла на 77% и составила 9,5 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 44%, до 4,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 43,5%. Капитальные затраты на IТ-разработку удвоились за прошедший период и составили 1,4 млрд рублей.