Более 70% компаний в РФ берут на работу выпускников вузов без опыта

Согласно данным исследования, наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные, строительные и ИТ-компании: 77, 76 и 75% соответственно. «Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники ИТ-факультетов», — говорится в результатах опроса.