Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова сообщила, что объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не снижается и прекращать их выдачи они не планируют, поскольку не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика, вместе с тем возрос интерес клиентов к платежным стикерам. Совкомбанк также не планирует в 2024 году отказываться от выпуска пластика, за прошлый год банк выпустил 5 миллионов карт, отметила управляющий директор банка Анна Камбулова.