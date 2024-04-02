Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

РИА Новости отправило запрос системно значимым банкам и не входящим в их число нескольким крупнейшим кредитным организациям.
В пресс-службе ВТБ рассказали, что 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов — цифровые карты. В этом году банк уже выпустил 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт. «Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем», — добавили в пресс-службе ВТБ.
Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова сообщила, что объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не снижается и прекращать их выдачи они не планируют, поскольку не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика, вместе с тем возрос интерес клиентов к платежным стикерам. Совкомбанк также не планирует в 2024 году отказываться от выпуска пластика, за прошлый год банк выпустил 5 миллионов карт, отметила управляющий директор банка Анна Камбулова.
В пресс-службе ПСБ заявили, что за 2023 год банк увеличил объем эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза, что обусловлено в первую очередь ростом клиентской базы, в том числе в новых регионах России. Банк отмечает увеличение доли граждан, которые делают выбор в пользу цифровых карт несмотря на то, что большая часть клиентов по-прежнему предпочитает карты на пластиковом носителе, также возрос интерес к платежным стикерам.
«Массовый переход населения на электронные платежные инструменты возможен в среднесрочной перспективе — российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени», — добавили в пресс-службе ПСБ.
Ранее в марте российский экологический оператор (РЭО) предложил снизить пластиковые отходы в России, в том числе за счет стимулирования компаний к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.