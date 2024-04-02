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Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов признан Forbes богатейшим среди бизнесменов России, по подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд.

Источник: РБК

В обновленном рейтинге российских миллиардеров Алекперов поднялся за год на пять позиций и впервые в истории занял первое место, отмечает Forbes.

Нынешняя оценка Forbes состояния Алекперова на $3,7 млрд превышает предыдущий максимум ($24,9 млрд), зафиксированный в 2021 году. В общемировом рейтинге миллиардеров основатель ЛУКОЙЛа теперь занимает 59 место.

Прошлогодний лидер, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, теперь только седьмой, за год он потерял $4,1 млрд, и его состояние теперь составляет только $21,1 млрд.

На вторую строчку рейтинга поднялся председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние Forbes теперь оценивает в $27,4 млрд, что на $5,8 млрд больше, чем годом ранее ($21,6 млрд).

Замыкает первую тройку российских миллиардеров Владимир Лисин — у него $26,6 млрд, на $4,5 млрд больше, чем было год назад.

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