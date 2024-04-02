Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

В обновленном рейтинге российских миллиардеров Алекперов поднялся за год на пять позиций и впервые в истории занял первое место, отмечает Forbes.
Нынешняя оценка Forbes состояния Алекперова на $3,7 млрд превышает предыдущий максимум ($24,9 млрд), зафиксированный в 2021 году. В общемировом рейтинге миллиардеров основатель ЛУКОЙЛа теперь занимает 59 место.
На вторую строчку рейтинга поднялся председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние Forbes теперь оценивает в $27,4 млрд, что на $5,8 млрд больше, чем годом ранее ($21,6 млрд).
Замыкает первую тройку российских миллиардеров Владимир Лисин — у него $26,6 млрд, на $4,5 млрд больше, чем было год назад.
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