Выручка кредитных рейтинговых агентств выросла на 15% за счет роста клиентов

Большинство опрошенных рейтинговых агентств рост выручки связывают с увеличением клиентской базы. На конец 2023 года клиентами агентств были 1027 рейтингуемых лиц, их число выросло на 36%, следует из данных ЦБ. При этом один эмитент может быть клиентом сразу двух и более агентств. На начало 2024 года 151 лицо имело кредитные рейтинги одновременно двух агентств, 20 лиц — трех агентств и одно — всех четырех.