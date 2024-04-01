Выручка кредитных рейтинговых агентств выросла на 15% за счет роста клиентов

Выручка четырех российских кредитных рейтинговых агентств (КРА) в 2023 году выросла на 15,5% по сравнению с показателем годом ранее, до почти 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты прозрачности агентств.
Лидером, как и готом ранее, стало рейтинговое агентство «Эксперт РА» (за год выручка выросла на 7%, до 695,6 млн рублей). На втором месте — АКРА (рост выручки на 16%, до 629,6 млн рублей). На третьем — НКР (выручка выросла на 58%, до 107,2 млн рублей), на четвертом — НРА (получило 65,7 млн рублей выручки, что на 63 больше, чем в 2022 году%).
Большинство опрошенных рейтинговых агентств рост выручки связывают с увеличением клиентской базы. На конец 2023 года клиентами агентств были 1027 рейтингуемых лиц, их число выросло на 36%, следует из данных ЦБ. При этом один эмитент может быть клиентом сразу двух и более агентств. На начало 2024 года 151 лицо имело кредитные рейтинги одновременно двух агентств, 20 лиц — трех агентств и одно — всех четырех.
По словам гендиректора «Эксперт РА» Марины Чекуровой, на цены услуг рейтинговых агентств влияет «жесткая конкуренция среди агентств и инфляционные процессы». При этом она отметила, что стоимость услуг в 2023 году выросла «незначительно». В 2023 году рейтинги НКР и НРА были включены в нормативные акты о кредитных рейтингах банков (учитываются при выборе банков для размещения средств государственных корпораций и компаний, средств федерального бюджета и ведения эскроу-счетов).
Как говорит глава АКРА Владимир Гусаков, сдерживающим фактором дальнейшего роста бизнеса может стать «сохранение высоких ставок, снижающее активность новых компаний в выходе на долговой рынок и получении ими кредитных рейтингов». Марина Чекурова также отмечает среди этих факторов: обострение конкуренции за специалистов и усиление общей конкуренции — «количество бизнесов, приходящих за рейтингами, увеличивается, однако не теми темпами, которые могли бы обеспечить нам ощутимый прирост в будущем», поясняет она.