Ввоз помидоров в Россию до 31 мая будет беспошлинным

Мера должна обеспечить стабильные цены на помидоры благодаря тому, что предложение на внутреннем рынке вырастет. Таможенные льготы будут распространяться на ввоз среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением помидоров ребристой, продолговатой и вишневидной формы, уточняется в документе.