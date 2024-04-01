Ввоз помидоров в Россию до 31 мая будет беспошлинным

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России до 31 мая отменило таможенные пошлины на ввоз отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тыс. тонн. Постановление кабмина есть в распоряжении ТАСС.
Мера должна обеспечить стабильные цены на помидоры благодаря тому, что предложение на внутреннем рынке вырастет. Таможенные льготы будут распространяться на ввоз среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением помидоров ребристой, продолговатой и вишневидной формы, уточняется в документе.
Постановлением правительства утверждены правила распределения объемов продукции и правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.
Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о тарифных льготах на ввоз в Россию отдельных видов томатов. Оно было принято 26 января 2024 года.