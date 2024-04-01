МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ приостановит выдачу IТ-ипотеки с 3 апреля в связи с исчерпанием лимитов по этой программе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
«С 3 апреля мы приостанавливаем выдачу кредитов по IТ-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Сейчас ВТБ ждет решения правительства по дальнейшему развитию IТ-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка. О приостановке выдачи первой сообщила платформа Сделка.рф.
В целом программа «зарекомендовала себя как эффективный инструмент адресной поддержки работников сферы информационных технологий», отметили в банке.
По данным организации, с запуска программы по ней было выдано около 11 тыс. кредитов совокупным объемом около 108 млрд рублей. Лимит ВТБ по этой программе составляет 108,973 млрд рублей.
По данным ДОМ.РФ на 25 марта, ВТБ выдал кредиты по IТ-ипотеке на 102,6 млрд рублей, израсходовав свой лимит на 94,2%. При этом банк ДОМ.РФ превысил свой лимит на 47%, а Альфа-банк — на 2,3%. Сбербанк израсходовал квоту на 99,3%, а банк «Открытие» — на 99%.