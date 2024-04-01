ВТБ приостановит выдачу IТ-ипотеки с 3 апреля

«С 3 апреля мы приостанавливаем выдачу кредитов по IТ-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Сейчас ВТБ ждет решения правительства по дальнейшему развитию IТ-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка. О приостановке выдачи первой сообщила платформа Сделка.рф.