Возврат средств Qiwi-кошелька стал возможен онлайн

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Возврат денег из Qiwi-кошелька стал доступен онлайн на его сайте. В этом убедился корреспондент ТАСС.
Для возврата необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней фото паспорта РФ. Кроме этого, нужно предоставить полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда переводить средства, а также почтовый адрес.
Также возврат можно осуществить с помощью отправления заявления по «Почте России» или посещения офиса Qiwi.
Требование о возврате средств, согласно данным при заполнении анкеты, рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения.
Ранее АСВ сообщало, что владельцы Qiwi-кошельков старше 18 лет могут подать требование кредитора о включении в реестр требований кредиторов Киви-банка через личный кабинет платежного сервиса Qiwi с 26 марта.