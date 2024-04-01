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Возврат средств Qiwi-кошелька стал возможен онлайн

Также возврат можно осуществить с помощью отправления заявления по «Почте России» или посещения офиса Qiwi.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Возврат денег из Qiwi-кошелька стал доступен онлайн на его сайте. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Для возврата необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней фото паспорта РФ. Кроме этого, нужно предоставить полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда переводить средства, а также почтовый адрес.

Также возврат можно осуществить с помощью отправления заявления по «Почте России» или посещения офиса Qiwi.

Требование о возврате средств, согласно данным при заполнении анкеты, рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения.

Ранее АСВ сообщало, что владельцы Qiwi-кошельков старше 18 лет могут подать требование кредитора о включении в реестр требований кредиторов Киви-банка через личный кабинет платежного сервиса Qiwi с 26 марта.