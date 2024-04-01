Владеющие агропромышленной группой «Содружество» супруги стали миллиардерами

Это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами. Александр Луценко родился в Восточном Берлине и окончил Минское высшее военное командное училище, а свой бизнес вместе с супругой начал в Белоруссии в 1994 году с торговли кормами и кормовыми добавками. Луценко непубличен и очень редко общается с прессой — в 2012 году он дал интервью агентству Bloomberg после того, как акционером группы «Содружество» стала японская корпорация Mitsui & Co. О Наталье Луценко почти ничего не известно. По данным ЕГРЮЛ, она является совладельцем нескольких компаний в Калининградской области, бизнес которых связан с недвижимостью.