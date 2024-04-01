Владеющие агропромышленной группой «Содружество» супруги стали миллиардерами

Согласно независимой оценке, стоимость российских и белорусских активов, принадлежащих Александру и Наталье Луценко, превышает $2 млрд. Это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами.
Как оформлен раздел бизнеса? Зарегистрированная в Люксембурге головная компания холдинга Sodrugestvo Group продала российские (консолидированы на МКООО «Содружество Рус») и белорусские (консолидированы на Vitalbay Limited) предприятия своим акционерам — супругам Александру и Наталье Луценко. Независимый оценщик оценил справедливую стоимость российских и белорусских активов в $2,015 млрд (МКООО «Содружество Рус» — $1,526 млрд, Vitalbay Limited — $489 млн), сообщается в отчетности.
Учитывая, что супруги Луценко в равных долях владели группой «Содружество», состояние каждого из них составляет не менее $1 млрд. Ранее в соответствии с методикой Forbes оценивал их совместный бизнес как семейный, то есть с формулировкой «Александр Луценко и семья». Последний раз Александр Луценко вошел в мировой рейтинг миллиардеров в 2021 году с оценкой в $1,2 млрд (или $600 млн на каждого супруга).
Это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами. Александр Луценко родился в Восточном Берлине и окончил Минское высшее военное командное училище, а свой бизнес вместе с супругой начал в Белоруссии в 1994 году с торговли кормами и кормовыми добавками. Луценко непубличен и очень редко общается с прессой — в 2012 году он дал интервью агентству Bloomberg после того, как акционером группы «Содружество» стала японская корпорация Mitsui & Co. О Наталье Луценко почти ничего не известно. По данным ЕГРЮЛ, она является совладельцем нескольких компаний в Калининградской области, бизнес которых связан с недвижимостью.
Хотя оценщик оценил стоимость российских и белорусских активов в $2,015 млрд, компания Sodrugestvo Group получила от своих акционеров (супругов Луценко) всего $360 млн, причем только $141,3 млн — денежными средствами, а остальные $218,7 млн были зачтены в результате урегулирования внутренней задолженности. В годовой отчетности Sodrugestvo Group огромная разница между справедливой стоимостью и ценой сделки с акционерами объясняется требованиями правительства России о продаже российских активов иностранными компаниями с дисконтом не менее 50%. На основании отчета Центра стратегических разработок «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», где назван средний дисконт при продаже в 70%, и анализа базы S&P Capital IQ в части сделок по уходу иностранных компаний с российского рынка, независимый оценщик вышел на дисконт в 76%.
Вероятно, деньги на выкуп активов акционерами предоставила сама компания. В течение 2023 финансового года головная компания группы Sodrugestvo Group выплатила акционерам, то есть супругам Луценко, $73 млн дивидендов. Еще $4 млн дивидендов были списаны в результате урегулирования внутренней задолженности. Также компания Sodrugestvo Group сократила собственный капитал почти на $302 млн, из которых $251 млн был выплачен акционерам, а оставшиеся $50,5 млн, опять же, использовались во внутренних расчетах для списания задолженности.
В июне 2023-го супруги Луценко продали кипрский офшор Lorino (Overseas) Limited, владеющий головной компанией Sodrugestvo Group, другой люксембургской фирме Sodrugestvo Nordic. Эта фирма в равных долях принадлежит Касперу Дженсену и Сергею Чуркину. Дженсен являлся директором ряда компаний, входящих в группу «Содружество», а Чуркин — бывший финансовой директор группы «Содружество». По данным годового отчета Sodrugestvo Nordic, сумма сделки составила $168 млн.
После продажи российских и белорусских активов и смены акционеров компания Sodrugestvo Group была переименована в Sodru S.A. Под ее контролем остались международные активы группы «Содружество» — трейдинговые компании в Люксембурге и Турции, маслоэкстракционный завод в Турции и терминал в Парагвае.