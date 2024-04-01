«Ведомости»: банки принудят использовать «охлаждающие» фразы в рекламе кредитов

Законопроект предлагает включать в любую рекламу о финансовых продуктах охлаждающую фразу: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Предполагается, что при размещении рекламы на ТВ или в рекламных роликах в интернете эта фраза будет занимать не менее 5 секунд и не менее 7% площади кадра, на радио — не менее 5 секунд (проговаривается голосом), в других медиаканалах — не менее 7% площади.