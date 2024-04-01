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«Ведомости»: банки принудят использовать «охлаждающие» фразы в рекламе кредитов

Банки, микрофинансовые организации, а также кредитные кооперативы хотят обязать использовать в рекламе кредитов «охлаждающие» фразы. Предполагается, что благодаря этому клиенты смогут оценить свои возможности риски. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, разработанный ФАС, Ассоциацией банков России (АБР) и Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР).

Источник: Агентство «Москва»

По мнению авторов, уточнения в части дисклеймеров в рекламе кредитов нужны, чтобы реклама не вводила граждан в заблуждение, а люди не принимали опрометчивые решения и не попадали в кредитную кабалу. Законопроект могут внести в нижнюю палату парламента через одну-две недели.

Законопроект предлагает включать в любую рекламу о финансовых продуктах охлаждающую фразу: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Предполагается, что при размещении рекламы на ТВ или в рекламных роликах в интернете эта фраза будет занимать не менее 5 секунд и не менее 7% площади кадра, на радио — не менее 5 секунд (проговаривается голосом), в других медиаканалах — не менее 7% площади.

Финансовый сектор — один из крупнейших рекламодателей на российском рынке. В 2023 году затраты рекламодателей в области «финансы» составили 13% всего рекламного рынка, ссылается на оценку рекламного агентства PHD (входит в Media Direction Group) «Ведомости». За прошлый год рекламный рынок, по данным АКАР, вырос на 30% по сравнению с 2022 годом, до 730,7 млрд руб. (минус НДС).