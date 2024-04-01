В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать с туристов курортный сбор

По его словам, на протяжении года в городе велась активная работа: были подготовлены необходимые нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора и разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга».
Средства, которые поступят в бюджет Петербурга от туристов, пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Деньги будут расходоваться строго по целевому назначению, за этим будет следить специально созданный Общественный совет, отметил Корабельников.
Ранее сообщалось, что от курортного сбора освобождаются дети в возрасте до 18 лет, а также льготные категории граждан — многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны и другие. Платить курортный сбор не нужно и тем отдыхающим, которые остановились у родственников или друзей. Курортный сбор может быть выставлен в счете вместе с суммой, которая взимается за проживание в отеле. Максимальная сумма курортного сбора составляет 100 рублей в сутки, однако день заезда оплачивать не нужно.