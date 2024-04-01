В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать с туристов курортный сбор

Ранее сообщалось, что от курортного сбора освобождаются дети в возрасте до 18 лет, а также льготные категории граждан — многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны и другие. Платить курортный сбор не нужно и тем отдыхающим, которые остановились у родственников или друзей. Курортный сбор может быть выставлен в счете вместе с суммой, которая взимается за проживание в отеле. Максимальная сумма курортного сбора составляет 100 рублей в сутки, однако день заезда оплачивать не нужно.