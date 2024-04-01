В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен

«В настоящее время Трудовым кодексом РФ определена обязанность работодателя проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Вместе с тем не определен конкретный порядок определения уровня повышения заработной платы. Реальный уровень роста цен на товары и услуги и практике имеет большее значение, чем данные официальной статистики», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».