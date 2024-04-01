United Airlines предложил пилотам отпуск из-за задержек в поставках Boeing

Как пишет СМИ, авиакомпания United Airlines по контракту с Boeing должна была получить 191 самолет в этом году, еще 127 — в следующем. Тем не менее компания «рассчитывает получить только 88 (самолетов — ред.) в этом году и 64 — в 2025», добавляет ABC News.