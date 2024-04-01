Tele2 решила поменять название и логотип

В феврале 2014 года Tele2 и «Ростелеком» объединили мобильные активы на базе Tele2 и создали новый федеральный оператор. В августе новый федеральный сотовый оператор Tele2 стал работать более чем в 60 регионах России. В 2020 году «Ростелеком» стал единственным акционером Tele2, компания тогда приобрела 55% долей группы ВТБ.