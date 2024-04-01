Совкомбанк получил одобрение от регуляторов на покупку Хоум Банка

«29 марта Банк России, а до этого ФАС одобрили сделку. Это позволит уже в 1 квартале 2024 года консолидировать Хоум Банк в отчетности МСФО Совкомбанка, которая выйдет в мае. Но технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии, о которой мы сообщали в феврале», — отметили в сообщении.
В результате сделки по итогам 2024 года Совкомбанк ожидает увеличение на 50% или 3 млн человек активных клиентов, рост объема розничных кредитов на 25% и портфеля депозитов — на 20%.
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