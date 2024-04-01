Совкомбанк получил одобрение от регуляторов на покупку Хоум Банка

«29 марта Банк России, а до этого ФАС одобрили сделку. Это позволит уже в 1 квартале 2024 года консолидировать Хоум Банк в отчетности МСФО Совкомбанка, которая выйдет в мае. Но технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии, о которой мы сообщали в феврале», — отметили в сообщении.