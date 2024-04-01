«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности

Сбербанк кардинально изменит программу лояльности «СберСпасибо», следует из сообщения пресс-службы кредитного учреждения. Ее первые участники смогут оценить новую версию в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.
«Обновленная программа отменяет все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов», — сообщили в «Сбере».
Бонусы «СберСпасибо» будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров. «Сбер» планирует в будущем начислять бонусы за использование продуктов банка, просмотр фильмов и прослушивание музыки.
Участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в «Мегамаркете», «СберМаркете», «Самокате» и др. за покупки у партнеров экосистемы банка. «Бонусы начисляются моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок», — дополнили в «Сбере».
Банк также анонсировал запуск летом эксклюзивных акций и услуг, которые доступны только за бонусы и приносят дополнительную выгоду клиентам.
По подсчетам первого зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева, в «СберСпасибо» сейчас участвуют 80 млн человек. «Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы», — рассказал он.
Сбербанк ожидает, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами и что «СберСпасибо» станет самой выгодной программой на рынке для премиального сегмента.
Ранее зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что банк вернет прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов с 1 мая 2024 года.