«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности

По подсчетам первого зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева, в «СберСпасибо» сейчас участвуют 80 млн человек. «Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы», — рассказал он.