Российское вино собрались рекламировать по ночам

На ночную рекламу вина в Думе собрались распространить эти, а также другие действующие ограничения, включающие в том числе запрет на размещение вблизи 100 метров от детских, образовательных, санаторно-курортных организаций и требование об обязательном размещении предупреждения о вреде алкоголя, занимающего не менее 10 процентов рекламного пространства.