«Роснефть» возобновит программу выкупа акций объемом до 102,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет директоров «Роснефти» одобрил возобновление программы приобретения акций на открытом рынке и продление сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года, сообщила компания. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд рублей ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, который не был израсходован в рамках предыдущих этапов программы.