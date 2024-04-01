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«Роснефть» возобновит программу выкупа акций объемом до 102,6 млрд рублей

По информации компании, количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет директоров «Роснефти» одобрил возобновление программы приобретения акций на открытом рынке и продление сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года, сообщила компания. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд рублей ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, который не был израсходован в рамках предыдущих этапов программы.

Как отмечает компания, количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы.