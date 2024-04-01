Путин поручил принять меры по достижению капитализации фондового рынка 66% ВВП

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России и правительство РФ должны принять меры, чтобы довести к 2030 году капитализацию фондового рынка в стране до 66% валового внутреннего продукта (ВВП). Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале.
Глава государства ждет доклад 1 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В послании Федеральному собранию президент подчеркивал важность докапитализации фондового рынка, чтобы тот повысил роль источника инвестиций. При этом, отмечал Путин, важно обеспечить гражданам возможность также инвестировать сбережения в развитие страны.