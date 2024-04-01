Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил принять меры по достижению капитализации фондового рынка 66% ВВП

Глава государства ждет доклад 1 апреля 2025 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России и правительство РФ должны принять меры, чтобы довести к 2030 году капитализацию фондового рынка в стране до 66% валового внутреннего продукта (ВВП). Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале.

Глава государства ждет доклад 1 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В послании Федеральному собранию президент подчеркивал важность докапитализации фондового рынка, чтобы тот повысил роль источника инвестиций. При этом, отмечал Путин, важно обеспечить гражданам возможность также инвестировать сбережения в развитие страны.