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Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей. Соответствующее поручение дано по итогам послания главы государства Федеральному собранию.

Источник: РИА "Новости"

«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен представить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года, а в дальнейшем отчитываться один раз в полгода.