Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами

«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.