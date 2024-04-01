Путин поручил определить условия льготной ипотеки для работников ОПК

В списке поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь о работниках организаций ОПК, расположенных на территориях, испытывающих дефицит трудовых ресурсов.
Срок исполнения — 27 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Данный вопрос обсуждался на встрече главы государства с участниками форума «Все для Победы!» 2 февраля. На этом мероприятии Путин заявил, что льготную ипотеку для работников ОПК можно ввести в регионах, испытывающих недостаток кадров. Это, по его словам, может коснуться городов европейской части страны, Урала и Сибири, где не хватает специалистов, которым после переезда потребуется обустраиваться.
Президент также сообщил о выделении в нынешнем году 1,5 миллиарда рублей на приобретение арендного жилья для сотрудников ОПК. Средства из федерального бюджета должны помочь 38 тысячам россиян, отметил президент.
Еще одно поручение (по итогам той же встречи) дано с предельным сроком 27 марта: правительство должно представить обобщенную информацию о льготах, предоставляемых гражданам, принимающим или принимавшим участие в специальной военной операции. Должны быть представлены и предложения по внесению законодательных изменений. Необходимо закрепить, что доходы и суммы единовременной материальной помощи участникам СВО, служащим по контракту, не учитываются при принятии решений о предоставлении отдельных мер социальной поддержки, уточняется в документе.