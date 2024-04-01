Путин поручил определить условия льготной ипотеки для работников ОПК

Еще одно поручение (по итогам той же встречи) дано с предельным сроком 27 марта: правительство должно представить обобщенную информацию о льготах, предоставляемых гражданам, принимающим или принимавшим участие в специальной военной операции. Должны быть представлены и предложения по внесению законодательных изменений. Необходимо закрепить, что доходы и суммы единовременной материальной помощи участникам СВО, служащим по контракту, не учитываются при принятии решений о предоставлении отдельных мер социальной поддержки, уточняется в документе.