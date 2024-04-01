Проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки внесли в кабмин

«В ближайшее время до банков доведут дополнительные средства по IТ-ипотеке. Проект постановления об увеличении общего лимита по IТ-ипотеке до 700 млрд рублей согласован Минфином и уже внесен в правительство России. Ожидаем подписания документа в ближайшее время», — говорится в сообщении.