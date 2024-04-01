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Проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки внесли в кабмин

Он согласован Минфином.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Проект постановления об увеличении общего лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей согласован Минфином и внесен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«В ближайшее время до банков доведут дополнительные средства по IТ-ипотеке. Проект постановления об увеличении общего лимита по IТ-ипотеке до 700 млрд рублей согласован Минфином и уже внесен в правительство России. Ожидаем подписания документа в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В апреле АО «ДОМ.РФ» распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование.