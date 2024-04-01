Пороговое назначение: на кого повлияет снижение беспошлинной планки ввоза товаров

Сегодня порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в РФ (в большинстве своем — заказы из интернет-магазинов дружественных стран) может снизиться в пять раз: с €1000 до €200. 1 апреля истекает срок действия временной нормы, установленной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на совершение таких операций: до апреля 2022 года она составляла €200, но затем временно была увеличена в пятикратном размере. Срок действия такого лимита истек, но никаких решений по поводу его продления принято не было, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка. Один из них не исключает, что вопрос об изменении порога будет поднят на заседании ЕЭК, намеченном на 12 апреля, и повышенный лимит беспошлинного ввоза будет сохранен.