Перевозки по российским железным дорогам падают

В январе и феврале погрузка также показывала снижение, превышавшее 4% (см. «Ъ» от 1 марта). Примерно та же динамика наблюдалась в первом после начала военных действий на Украине 2022 году (падение на 3,8%). На 2023 год ОАО РЖД планировало рост, однако в четвертом квартале перевозки перешли к падению, что привело к минусу по итогам года (см. «Ъ» от 10 января). В целом 3−4% — не самое глубокое падение в современной истории российских железных дорог (в отдельные месяцы кризиса 2008 года оно превышало 26%) и больше похоже на потери в весенне-летние месяцы ковидного 2020 года (4−5%).