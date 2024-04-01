Особый режим IPO: какие проблемы могут возникнуть

Вместо биржевых размещений компании часто выбирают сделки на финансовых платформах. ЦБ ввел для них льготный режим: можно размещать высокорисковые инструменты на неквалифицированных инвесторов с суммой участия до 600 тыс. руб. в год, говорит Курасов. При этом регулирование там намного проще, хотя в мире происходит наоборот. В результате за 4,5 года действия закона, по словам эксперта, ни одна компания не выбрала путь от финансовой платформы к бирже. И если инвестиции в высокотехнологичные компании сделаны на таких платформах, Минфин компенсирует инвесторам от 20 до 50% вложений.