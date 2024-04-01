Особый режим IPO: какие проблемы могут возникнуть

Президент отметил, что российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль в качестве источника инвестиций. Капитализация, по словам Владимира Путина, должна удвоиться к 2030 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в марте отметила, что это не только возможно, но и необходимо. «Сейчас потенциал фондового рынка недостаточно используется для развития российской экономики, но и для удовлетворения потребностей граждан в диверсификации своих сбережений, своих вложений», — говорила она.
Однако для высокотехнологичных быстро растущих компаний нужны новые, отдельные решения. «Правительству и Банку России нужно обратить, безусловно, повышенное внимание на этот сегмент, в том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний», — в конце прошлого года заявил президент.
«Идея с предоставлением льгот неплохая, но здесь надо прежде всего понимать, с какой целью такие компании будут стремиться на IPO. — рассказал “Российской газете” директор продуктов первичных размещений “БКС Мир инвестиций” Андрей Ванин. — Если это замена дорогому кредитованию для развития, то можно говорить о применении льгот. Но тут возникает вопрос о целевом расходовании привлеченных средств и способах контроля за дальнейшей деятельностью таких компаний». Пока непонятно, кто и как будет это контролировать и какие критерии и допущения появятся.
По словам Алексея Курасова, руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам», это хорошая идея, но не решает основных проблем для малого технологичного бизнеса. Сегодня первичное рассмотрение документов для таких компаний, как отмечает эксперт, занимает до трех месяцев, что кратно больше традиционного.
«Сейчас и биржа, и ЦБ РФ завалены документами, а технологичные компании, особенно малые технологичные и быстро растущие, всегда имеют большие отклонения в финансовых показателях. Биржа запрашивает много дополнительных документов и сроки рассмотрения долгие, так же ограничивают и круг инвесторов», — обращает внимание руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам».
«Многие инвесторы воспринимают IPO как короткий спекулятивный инструмент», — говорит Ванин. Если сейчас на биржу выходят достаточно крупные и стабильные компании, то открытие «границ» по особому режиму спровоцирует выход на рынок более мелких — пусть даже технологичных. И ввиду своего небольшого опыта они могут намного сложнее переживать периоды волатильности и нестабильности рынков, говорит эксперт. Соответственно, это способно нести в себе гораздо большие риски для клиентов-инвесторов, чем сейчас.
Вместо биржевых размещений компании часто выбирают сделки на финансовых платформах. ЦБ ввел для них льготный режим: можно размещать высокорисковые инструменты на неквалифицированных инвесторов с суммой участия до 600 тыс. руб. в год, говорит Курасов. При этом регулирование там намного проще, хотя в мире происходит наоборот. В результате за 4,5 года действия закона, по словам эксперта, ни одна компания не выбрала путь от финансовой платформы к бирже. И если инвестиции в высокотехнологичные компании сделаны на таких платформах, Минфин компенсирует инвесторам от 20 до 50% вложений.
«Почему не включена Московская биржа и почему нет компенсаций для институциональных инвесторов, непонятно. И, конечно, одно из важных ограничений — это запрет от ЦБ РФ участвовать в первичных размещениях для НПФ. — обращает внимание Курасов. — Малые технологичные компании не могут получить высокий кредитный рейтинг, но это компании будущего и во всем мире пенсионные фонды инвестируют в такие размещения среди первых как на pre-IPO, так и на IPO».
Тем не менее, спрос на технологичные размещения довольно высокий — в восемь-десять раз превышает число предоставленных для этого ценных бумаг, если смотреть на заявки. И это актуально как для акций, так и для облигаций. «Последние пять лет интерес к первичным размещениям технологичных компаний огромен, и если раньше наши инвесторы активно участвовали в сотнях сделок на американском рынке на миллиарды долларов, то сейчас многие опасаются блокировок», — поделился Курасов.