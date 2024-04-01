Обзор ситуации на долговом и валютном рынках

На локальном рынке в фокусе внимания остаются данные по инфляции, которая на текущей момент остается сдержанной. Вместе с этим, инфляция по-прежнему выше целевых значений ЦБ, а инфляционные риски преобладают: состояние экономики и рынка труда, бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах и др. Такой баланс инфляционных рисков делает целесообразным проведение жесткой монетарной политики. Кроме этого, дополнительным фактором риска для долгосрочных и среднесрочных облигаций является «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина. В таких условиях флоатеры (облигации с плавающей ставкой) по-прежнему сохранят свою инвестиционную привлекательность. Мы продолжаем следить за экономическими данными и котировками на долговом рынке и в ближайшее время будем оценивать целесообразность увеличения облигаций с фиксированным купоном в портфелях.