Обзор ситуации на долговом и валютном рынках

Российский рынок облигаций
На локальном долговом рынке наблюдалась смешанная динамика. Доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ снизились на ~5−15 б.п., долгосрочных выросли на ~3−6 б.п. Текущие темпы инфляции несколько ускорились на прошлой неделе, но остаются сдержанными. На аукционах ОФЗ Минфин разместил два выпуска: ОФЗ-ПД-26243 (фиксированный купон, погашение в 2038 г.) в объеме 54 млрд руб. со средневзвешенной доходностью в 13,55% и ОФЗ-ПД-26226 (фиксированный купон, погашение в 2026 г.) в объеме 8,9 млрд руб. со средневзвешенной доходностью в 13,25%. Также Минфин опубликовал план по размещениям ОФЗ на второй квартал текущего года: ведомство планирует разметить бумаг на 1 трлн руб. (план на 1 квартал составлял 0,8 трлн руб.). Индексы рублевых гособлигаций МосБиржи и корпоративных облигаций Мосбиржи увеличились на 0,4% и 0,3% соответственно.
На локальном рынке в фокусе внимания остаются данные по инфляции, которая на текущей момент остается сдержанной. Вместе с этим, инфляция по-прежнему выше целевых значений ЦБ, а инфляционные риски преобладают: состояние экономики и рынка труда, бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах и др. Такой баланс инфляционных рисков делает целесообразным проведение жесткой монетарной политики. Кроме этого, дополнительным фактором риска для долгосрочных и среднесрочных облигаций является «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина. В таких условиях флоатеры (облигации с плавающей ставкой) по-прежнему сохранят свою инвестиционную привлекательность. Мы продолжаем следить за экономическими данными и котировками на долговом рынке и в ближайшее время будем оценивать целесообразность увеличения облигаций с фиксированным купоном в портфелях.
Глобальный рынок облигаций
На прошлой неделе на мировых рынках облигаций динамика была слабо негативной: доходности 2-летних гособлигаций США (UST) выросли на 3 б.п. до 4,63%; 10-летних не изменились и составили 4,2%. В США на прошлой неделе были опубликованы данные по ценовому индексу на личное потребление (индекс PCE, его таргетирует ФРС США при проведении монетарной политики) за февраль: изменение индекса составило 2,8% г/г (2,4% г/г в январе), а базового (очищен от волатильных цен на продукты питания и энергоносители) — 2,8% г/г (2,9% г/г месяцем ранее). Также были опубликованы квартальные данные по ВВП США: в четвертом квартале рост составил 3,4% г/г (прогноз 3,2%), что оказалось несколько лучше ожиданий.
На текущей неделе в США будет опубликован отчет по рынку труда за февраль, а также данные по индексам PMI. Помимо этого, данные по индексам PMI будут опубликованы в Китае, а в еврозоне ожидается публикация данных по индексу потребительских цен за март.
Комментарий по рублю
На прошедшей неделе рубль укрепился по отношению к доллару на 0,3%, закрыв пятничную сессию на уровне 92,5. Поддержку рублю оказывают сравнительно высокие цены на нефть, жесткая монетарная политика ЦБ, а также окончание налогового периода. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91−94 рублей за доллар США.
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