НМГ и РФПИ займутся совместным финансированием кинопроектов

По оценке НИУ ВШЭ, в РФ производится ежегодно примерно 100−120 фильмов для проката, 120−150 телевизионных художественных фильмов и мини-сериалов (до четырех серий), от 150 до 200 сериалов (от пяти серий). При этом «контентный голод» все еще сохраняется, уверены собеседники «Ъ» на кинотеатральном рынке: «Российские сериалы и фильмы не могут полностью заместить все жанровые ниши в индустрии, и это неоднократно озвучивалось. Плюс мы все еще на десять шагов отстаем от голливудского производства». На это указывали и представители креативных индустрий. Так, АНО «Центр развития креативных индустрий» и Союз торговых центров (объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан) предлагали Минэкономразвития запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд руб. (см. «Ъ» от 27 марта). В организациях уточняли, что пока отечественные картины и по качеству, и по количеству не могут заместить иностранные, а кинотеатры, часто выступающие якорными арендаторами торгцентров, продолжают закрываться.