НМГ и РФПИ займутся совместным финансированием кинопроектов

Национальная медиа группа и Российский фонд прямых инвестиций создают совместный коммерческий фонд развития кино и анимации, сообщил «Ъ» представитель НМГ. Уточняется, что за его счет будет осуществляться системное финансирование производства полнометражных фильмов для дальнейшего проката на коммерческой основе. Объем инвестиций составит до 8 млрд руб., при этом более половины средств внесет НМГ, говорят в компании: «Ожидается, что инвестиции в первые проекты состоятся вскоре после завершения всех юридических процедур по созданию фонда».
Первый этап по отбору проектов будет проводить НМГ, финальное решение будет приниматься на контентном комитете фонда, в который войдут представители НМГ и РФПИ. Сам контентный комитет возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии» и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. В организациях рассчитывают сократить время создателей проектов на поиск инвесторов, увеличить количество кинокартин в РФ для их дальнейшего экспорта в страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Направить заявки в фонд можно уже сейчас, говорят в НМГ.
Ключевой вызов для отрасли — это кратный рост производства качественного медиаконтента во всех средах смотрения в сжатые сроки, считает гендиректор НМГ Светлана Баланова.
По ее мнению, фонд должен повысить конкурентоспособность отрасли, а также обеспечить высокую доходность для инвесторов: «В том числе за счет портфельного принципа инвестиций». Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что российская кинематографическая и анимационная продукция пользуется высокой популярностью у зрителей и демонстрирует большие кассовые сборы: «Совместный Фонд с НМГ отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС».
Самым крупным инвестором в российское кино сейчас выступает государство, считает топ-менеджер одной из студий кинопроизводства. Так, за господдержку кинотеатральной отрасли отвечают Минкульт и Фонд кино: в бюджете на 2024 год на финансирование кинематографии министерству заложено 16,2 млрд руб., 9,4 млрд руб. из них — по линии фонда. В прошлом году эти показатели составляли 11,76 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно. Еще один инвестор — Институт развития интернета (ИРИ) — в 2024 году выделит на поддержку проектов (сериалы, игры, блогосфера) 18,2 млрд руб. против 20,7 млрд руб. в 2023 году.
По оценке НИУ ВШЭ, в РФ производится ежегодно примерно 100−120 фильмов для проката, 120−150 телевизионных художественных фильмов и мини-сериалов (до четырех серий), от 150 до 200 сериалов (от пяти серий). При этом «контентный голод» все еще сохраняется, уверены собеседники «Ъ» на кинотеатральном рынке: «Российские сериалы и фильмы не могут полностью заместить все жанровые ниши в индустрии, и это неоднократно озвучивалось. Плюс мы все еще на десять шагов отстаем от голливудского производства». На это указывали и представители креативных индустрий. Так, АНО «Центр развития креативных индустрий» и Союз торговых центров (объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан) предлагали Минэкономразвития запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд руб. (см. «Ъ» от 27 марта). В организациях уточняли, что пока отечественные картины и по качеству, и по количеству не могут заместить иностранные, а кинотеатры, часто выступающие якорными арендаторами торгцентров, продолжают закрываться.
При этом большой вопрос, каких договоренностей потребуют новоиспеченные инвесторы, считает собеседник «Ъ» на медиарынке: «К примеру, для ИРИ ты должен предоставить огромное количество документов, отчетности по бюджету проекта, это требует отдельной команды для ведения документооборота. В итоге некоторые создатели проектов просто отказываются от финансирования».