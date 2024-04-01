Необеспеченное кредитование в начале 2024 года росло выше прогноза ЦБ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Необеспеченное потребительское кредитование в начале 2024 года росло выше прогноза Банка России, что стало значимым сюрпризом для участников обсуждения, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
«Необеспеченное потребительское кредитование по-прежнему росло высокими темпами (выше прогноза Банка России), что стало значимым сюрпризом для участников обсуждения. Они отметили, что дальнейший рост доходов и потребительских настроений позволяет населению наращивать кредиты, несмотря на повышение процентных ставок», — сказано в резюме.
Как отметил регулятор, уверенный рост необеспеченного потребительского кредитования является отражением высокой потребительской активности.
Ранее Банк России отмечал, что по итогам 2023 года потребительское кредитование выросло на 15,7%, до 13,6 трлн рублей, так и не превысив рекорд 2021 года (тогда рост составлял 20,1%).