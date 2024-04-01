Назад к стабильности: что будет с курсом рубля во II квартале

Со второй декады марта конъюнктура, впрочем, начала меняться. Все основные иностранные валюты заметно укрепились, хотя по логике в данный момент времени этого не должно было случиться из-за налогового периода (в марте должно быть выплачено в бюджет около 2 трлн рублей). До сих пор не до конца понятно, какие именно факторы вмешались. Какого-то эффекта не было заметно ни от президентских выборов, ни от роста цен на нефть (поднимавшихся до $87 за баррель). Свою роль могла сыграть задержка платежей из ОАЭ, Китая и других стран из-за санкций, но уверенно рассуждать по этому поводу пока сложно.