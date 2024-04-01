Настроения японского бизнеса в промышленном секторе ухудшились впервые за год

ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Настроения крупных японских компаний в промышленном секторе ухудшились впервые за четыре квартала. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные об уровне измеряемого Банком Японии (ЦБ) индекса «Танкан».
Этот показатель, представляющий собой разницу между долями компаний, давших положительную и отрицательную оценки нынешней конъюнктуры, в марте упал до 11 против 13 в прошлом квартале.
По мнению наблюдателей, это связано в первую очередь с сокращением производства в автомобильном секторе. Так, среди автомобильных компаний «Танкан» упал сразу до 13 с 28.
Вместе с тем крупные непроизводственные компании, в том числе в сфере услуг, продемонстрировали улучшение настроений на фоне восстановления въездного туризма и роста цен, связанного с перекладыванием растущих расходов на конечных потребителей. В марте индекс «Танкан» среди непроизводственных компаний вырос с 32 до 34.
Оценки предстоящего квартала также демонстрируют отсутствие оптимизма у японских компаний. Так, индекс «Танкан» для следующего квартала среди промышленных компаний составляет 10, а среди непроизводственных корпораций — 27.