Настроения японского бизнеса в промышленном секторе ухудшились впервые за год

Вместе с тем крупные непроизводственные компании, в том числе в сфере услуг, продемонстрировали улучшение настроений на фоне восстановления въездного туризма и роста цен, связанного с перекладыванием растущих расходов на конечных потребителей. В марте индекс «Танкан» среди непроизводственных компаний вырос с 32 до 34.