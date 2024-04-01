На российском рынке IPO привычной стала «мерцающая аллокация»

«Естественно, аллокация институционалам дается гораздо большая — они же не спекулянты (как розничные инвесторы. — FM) и будут держать бумаги», — говорит один из источников Frank Media. По словам двух других собеседников, на IPO «Европлана» аллокация для институциональных инвесторов составила 40−70%. Третий источник, утверждает, что некоторым институционалам давали и до 30%. «Одна небольшая заявка институционального инвестора была удовлетворена полностью: его стратегия (относительно акций ЛК. — FM) нам понятна», — добавил один из них. На IPO ГК «Астра» и «Диасофта», по-видимому, ситуация была схожая, полагает один из банкиров, не осведомленный о точных результатах размещения.