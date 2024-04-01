На российском рынке IPO привычной стала «мерцающая аллокация»

Как минимум в трех недавно прошедших российских первичных публичных размещениях (IPO) акций, простые частные инвесторы получили среднюю аллокацию, не превышающую 5%, рассказали Frank Media несколько организаторов IPO.
В прошлую пятницу, 29 марта, прошло публичное размещение на Мосбирже акций лизинговой компании (ЛК) «Европлан». Решивший купить акции ЛК на IPO средний инвестор получил всего порядка 4,4% от объема поданной им заявки, да и то, если таковая превышала порог в 100 000 рублей, иначе он рисковал остаться максимум с пятью бумагами в руках, честно признались в «Европлане».
И это еще не самая плохая ситуация: на IPO ГК «Астра» (сентябрь 2023 года) и компании «Диасофт» (февраль 2024 года) средняя аллокация для частного инвестора составляла менее 3%, утверждают несколько инвестиционных банкиров. На этих двух размещениях инвесторы были крайне раздосадованы полученной долей от их заявок, писали Frank Media (FM) и «Ведомости».
Не удовлетворила частных инвесторов и аллокация на IPO «Европлана», рассказали несколько из них FM (такие жалобы присутствуют и на профильных форумах). Но нельзя сказать, что организаторы ничего не сделали. Например, на размещении, прошедшем в прошлую пятницу, было введено ограничение поданных одним физлицом заявок — не более пяти на одного человека, — что, как признается один из инвестбанкиров, помогло немного повысить аллокацию.
Возвращение институционалов
Во второй половине 2023 года на российский рынок IPO стали возвращаться спавшие полтора года институциональные инвесторы, отмечали в прошлом ноябре организаторы и Московская биржа. «Институциональные инвесторы действительно проснулись. Особенно на IPO группы “Астра”», — в частности, говорил руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф Инвестиций» Антон Мальков.
Впрочем, институционалов, готовых инвестировать на первичных размещениях, пока очень мало: всего пара десятка имен, рассказывали в конце этого марта организаторы IPO и эмитенты. А крупных, готовых выставить заявки на несколько миллиардов рублей итого меньше — не более шести штук, говорили они.
Согласно данным Мосбиржи, на IPO ГК «Астра» доля размещенных в пользу институциональных инвесторов акций составила — 30%, у «Диасофта» — 50%, а «Европлан» отрапортовал о 43%. При этом количество физических лиц, решивших участвовать в размещении этих трех эмитентов, у каждого превысило 100 000 человек.
«Естественно, аллокация институционалам дается гораздо большая — они же не спекулянты (как розничные инвесторы. — FM) и будут держать бумаги», — говорит один из источников Frank Media. По словам двух других собеседников, на IPO «Европлана» аллокация для институциональных инвесторов составила 40−70%. Третий источник, утверждает, что некоторым институционалам давали и до 30%. «Одна небольшая заявка институционального инвестора была удовлетворена полностью: его стратегия (относительно акций ЛК. — FM) нам понятна», — добавил один из них. На IPO ГК «Астра» и «Диасофта», по-видимому, ситуация была схожая, полагает один из банкиров, не осведомленный о точных результатах размещения.
«Якорных инвесторов у нас нет, и мы старались удовлетворять спрос сбалансировано: больше 5% аллокации институциональные инвесторы не получили. Мы приняли решение максимально их дифференцировать: в итоге в бумаги вошли почти 20 институциональных инвесторов», — говорит представитель ГК «Астра».
Менеджмент, друзья и знакомые
Другим фактором, ограничивающим аллокацию для частных инвесторов, помимо большого количества заявок от физиков и повышенного распределения институционалам, являются списки тех, кому дается привилегированная аллокация. Их обычно два: один для менеджмента, другой, — так называемый, family and friends («семья и друзья»), рассказывает человек, близкий к проводившей IPO компании.
«С сегодняшнего дня свыше 1400 наших сотрудников стали акционерами ГК “Астра”», приводятся в пресс-релизе группы компаний по итогам IPO слова ее гендиректора Ильи Сивцева. «До 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров», — говорится в сообщении «Диасофта» (в ответе на запрос FM компания ограничилась пересылкой цитаты из своего пресс-релиза). Заявки решившего участвовать в IPO «Европлана» «большого количества сотрудников» компании «удовлетворялись в полном объеме», следует из пресс-релиза ЛК.
Наравне с привилегированной аллокацией для сотрудников Совкомбанка (провел IPO в декабре 2023 года), которые «за редким исключением получили 100%» от заявки, на размещении акций кредитной организации существовал отельный список и для клиентов с историей обслуживания свыше 10 лет: они получили «более высокую аллокацию», сообщал этот эмитент.
Список family and friends повлиял на аллокацию для обычных частных инвесторов на 2 процентных пункта, поделился с FM топ-менеджер одной из компаний, проведших IPO. Впрочем, по его словам, для нескольких десятков вошедших в этот список человек был установлен «понятийный lock-up период в год». «Но юридически повлиять на этих людей мы, конечно, не можем», — отметил он.
Проблемы аллокации
Еще одним фактором, влияющим на низкую аллокацию для розницы, является и малый объем проводимых размещений, солидарны большинство собеседников FM. Например, у ГК «Астра» он составил всего 3,5 млрд рублей, у «Диасофт» — 4,1 млрд рублей, а в одном из крупнейших за последнее время IPO «Европлана» — лишь 13,1 млрд рублей.
«При таком разогретом спросе физиков на качественные и хайповые имена объемы IPO явно маловаты», — отмечает один из собеседников FM. Но, по его словам, если тенденция «мерцающей аллокации» продолжится, то, «обжегшись несколько раз, спрос может и поутихнуть». «А регуляторы неоднократно говорили, что сейчас драйвит рынок частник (согласно данным Банка России, в прошлом году три четверти объема IPO выкупили именно физические лица. — FM), значит, часть спроса, если ничего не будет предпринято, мы можем потерять», — полагает он.
ЦБ видит, что с аллокацией для физиков творится что-то неладное. Одна из основных проблем современного российского рынка IPO — это «непрозрачность аллокации», рассказывала в конце января директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. «Инвесторы не понимают, по какому принципу она проходит», — говорила она.
Правда, пока предлагаемые меры выглядят гомеопатическими. В частности, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына в конце февраля утверждала, что одной из мер для решения проблемы может стать распространение эмитентом и организаторами информации об ожидаемом на IPO спросе со стороны институциональных инвесторов.
В Минфине переадресовали вопросы в Банк Росси. В ЦБ не ответили на запрос FM, также поступили и организаторы IPO. Представитель «Европлана» отказался от комментариев.
UPD: «Мы обсуждали c организаторами сделок возможные способы обеспечения должной прозрачности аллокаций по сделкам IPO, в том числе предварительное раскрытие принципов распределения, сокращение сроков размещения при существенной переподписке. Мы видим, что в последних сделках организаторы и эмитенты уже применяют такие предложения», — привела в Мосбиржа в поступившем во FM после выхода заметки ответе слова ее управляющего директора Бориса Блохина. Топ-менеджер отметил, что сейчас повышенный спрос и переподписки в рамках IPO приводят к применению разных моделей аллокаций организаторами сделок.