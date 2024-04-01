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Мосбиржа с 5 апреля приостановит торги ГДР X5 Retail Group

Московская биржа решила приостановить торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group с пятницы, 5 апреля. Это решение принято из-за иска Минпромторга. На этом фоне ГДР компании начали снижение.

Источник: РИА "Новости"

«(Решение принято.— “Ъ”) В связи с подачей Министерством промышленности и торговли РФ в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на ее российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен», — говорится в пресс-релизе площадки.

По состоянию на 12:55 мск ГДР X5 Retail Group на Мосбирже падают в цене на 1,23%, до 3053 ₽ В компании пока никак не прокомментировали решение биржи.

1 марта российское правительство выпустило постановление, в котором определило шесть экономически значимых организаций (ЭЗО). В список в том числе вошла X5. Согласно постановлению, Минфин, Минпромторг и Минэнерго смогут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО. 29 марта Минпромторг оспорил права X5 Group на управление российской «дочкой».