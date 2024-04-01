Мосбиржа с 5 апреля приостановит торги ГДР X5 Retail Group

«(Решение принято.— “Ъ”) В связи с подачей Министерством промышленности и торговли РФ в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на ее российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен», — говорится в пресс-релизе площадки.