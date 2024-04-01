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Курс доллара снизился до 92,44 рубля

Евро вырос на 9,25 копейки, до 99,74 рубля.

Источник: РИА "Новости"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился. Тенденция наблюдается на официальном сайте биржевого холдинга.

Всего снижение составило 4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Сейчас курс доллара равен 92,44 рубля.

При этом евро вырос на 9,25 копейки. Он находится на отметке 99,74 рубля.

Курс юаня к рублю вырос на 1,1 копейки. Валюта торгуется по 12,682 рубля.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал стоимость доллара. По его словам, до конца апреля валюта будет сохраняться на уровне 89−92 рублей.