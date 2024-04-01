Курс доллара снизился до 92,44 рубля

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал стоимость доллара. По его словам, до конца апреля валюта будет сохраняться на уровне 89−92 рублей.