Китайские компании начали бояться выходить на IPO

Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в 2024 году пока не приняли ни одной заявки на IPO. Объем первичных публичных размещений акций на китайских биржах снизился на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Объем привлеченных с января по март средств составил всего 2,4 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем с IV квартала 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters.