Китайские компании начали бояться выходить на IPO

Отмечается, что данная ситуация сложилась в связи с назначением на пост главы Комиссии по регулированию ценных бумаг (КРЦБ) Китая, а также партийным руководителем финансового регулятора, бывшего мэра Шанхая Ву Цина. Находясь на посту главы КРЦБ в середине двухтысячных годов, он получил прозвище «мясник брокеров».
Вновь возглавив КРЦБ Ву Цин пообещал ужесточить проверки кандидатов на IPO. В связи с этим в Китае начались массовые отказы компаний от попыток получить финансирование. Местный банкир на условиях анонимности рассказал Reuters, что с момента подачи заявки контролирующие органы проверяют все возможные материалы и для компаний возникает риск вместо IPO нарваться на наказание за мошенничество либо халатность.
По данным агентства, сейчас китайский бизнес стремится подавать заявки на IPO за границей. Данное решение в 2024 году приняли уже 38 компаний. При этом пять из них планируют размещаться в США.
Reuters отмечает губительность такой политики властей КНР. Ведь, как правило, на IPO выходят небольшие фирмы, являющиеся технологическими стартапами. Они теряют возможность привлечь финансирование и им приходится сокращать расходы. При этом Китай планирует сделать ставку на развитие технологий.
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