Катар зафрахтовал 19 газовозов в преддверии увеличения поставок СПГ

24 марта пресс-служба QatarEnergy сообщила о подписании тайм-чартерного соглашения с Qatar Gas Transport (Nakilat) на эксплуатацию 25 судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках программы расширения флота. Новые газовозы строятся в Южной Корее: 17 судов — на верфях Hyundai Heavy Industries, 8 других — на верфях Hanwha Ocean. Вместимость каждого из них также составляет 174 тыс. куб. м. Указанные газовозы будут зафрахтованы Nakilat для дочерних компаний QatarEnergy в рамках 15-летних соглашений.