Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте вырос до 55,7 пункта

Увеличению общего объема новых продаж способствовало возобновление роста новых экспортных заказов российских производителей. Также в марте компании повысили уровень производства. Также, по данным S&P Global, темпы роста, вызванные устойчивым спросом, были самыми высокими с января 2017 года. Увеличение производства привело к росту занятости в первом квартале 2024 года. Производители нанимали больше штатных сотрудников для наращивания потенциала, говорится в документе.