Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте вырос до 55,7 пункта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года поднялся до 55,7 пункта против 54,7 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.
«Наибольшее влияние на рост оказало резкое увеличение объемов производства и новых заказов, причем последний показатель резко вырос за последние 16 лет», — говорится в сообщении.
Увеличению общего объема новых продаж способствовало возобновление роста новых экспортных заказов российских производителей. Также в марте компании повысили уровень производства. Также, по данным S&P Global, темпы роста, вызванные устойчивым спросом, были самыми высокими с января 2017 года. Увеличение производства привело к росту занятости в первом квартале 2024 года. Производители нанимали больше штатных сотрудников для наращивания потенциала, говорится в документе.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.