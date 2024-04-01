ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

Число владельцев счетов, по информации на конец 2023 года, составило 539,1 тыс., увеличившись на 70%, говорится в презентации. Таким образом, на одного налогового резидента России, имеющего зарубежные счета, приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей. Такой прирост, скорее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, полагает партнер Б1 Мария Фролова. По данным ЦБ, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Но, как объяснял сам регулятор, эта сумма не показывает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян: регулятор видит уход денег за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются (покупки по параллельному импорту или ежедневные расходы тех, кто уехал за границу).