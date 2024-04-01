«Эльгауголь» в 2023 г. снизил чистую прибыль по РСБУ на 22%, до 37,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль компании «Эльгауголь» по итогам 2023 года уменьшилась по РСБУ на 22% по сравнению с 2022 годом, до 37,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании увеличилась на 9,9%, до 178,95 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 49,6%, до 61,38 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения снизилась на 16,5%, до 43 млрд рублей.
Ранее компания сообщала, что «Эльгауголь» — угледобывающий комплекс «Эльги» — по итогам 2023 года увеличил добычу угля на 30%, до 26 млн тонн против 20 млн тонн в 2022 году.
Компания «Эльгауголь» (входит в «Эльгу») владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля. В ноябре 2023 года «УК Эльга-Сибантрацит» («Элси») после продажи «Сибантрацита» Башкирскому промышленному холдингу сменила название на «Эльга».