Дорогое ожидание: покупать ли квартиры в новостройках «на котловане»

В целом резкое снижение разницы цены в строящихся и готовых домах не связано с дефицитом жилья в этом году. По плану застройщиков ввод жилья массового сегмента в 2024 году вырастет почти на треть. В 2024 году девелоперы массовых новостроек в «старой» и Новой Москве планируют полностью или частично завершить реализацию 80 проектов. Это примерно на уровне 2023 года. Заявленный ввод корпусов вырос на 27,8%, до 276 с 216 годом ранее. Из них 12% новостроек массового сегмента со сроком сдачи в 2024 году уже полностью распроданы.