Доля торгов «дружественными» валютами без юаня вернулась к результатам 2022 года

При этом объемы торгов турецкой лирой растут на внебиржевом рынке. По оценке издания, основанной на данных Банка России, по итогам февраля объем торгов лирой составил $1,3 млрд, что в полтора раза выше показателя января, втрое больше показателя аналогичного периода 2023 года и в десятки раз ниже значений двухлетней давности. Увеличение объемов торгов на внебиржевом рынке может быть обусловлено «намерением избежать ограничений, накладываемых США на банки Турции за работу в РФ», считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.