Доля торгов «дружественными» валютами без юаня вернулась к результатам 2022 года

Объемы торгов валютами «дружественных» стран на Московской бирже, помимо китайского юаня, в марте снизились. Их суммарная доля опустилась до минимума с декабря 2022 года, составив 0,74%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Мосбиржи.
Снижение отмечается почти по всем валютным парам. В частности, торги турецкой лирой так и не смогли восстановиться после отказа многих турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнерами. В марте суммарный объем торгов лирой сократился по сравнению с февралем на 17%, до 14,9 млрд рублей (доля составила 0,3%). Среднедневной объем торгов не превысил 0,75 млрд рублей, что является худшим результатом с февраля 2023 года.
При этом объемы торгов турецкой лирой растут на внебиржевом рынке. По оценке издания, основанной на данных Банка России, по итогам февраля объем торгов лирой составил $1,3 млрд, что в полтора раза выше показателя января, втрое больше показателя аналогичного периода 2023 года и в десятки раз ниже значений двухлетней давности. Увеличение объемов торгов на внебиржевом рынке может быть обусловлено «намерением избежать ограничений, накладываемых США на банки Турции за работу в РФ», считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Суммарный объем торгов основными валютами относительно рубля в режимах торгов «сегодня» по итогам марта составил менее 5,5 трлн рублей, это меньше, чем в феврале, следует из расчетов «Коммерсанта». Структура торгов также почти не изменилась: на юань пришлось 52% (2,8 трлн рублей), доллар занял те же 33% (1,8 трлн) рынка, доля евро немного подросла, до 15% (813 млрд рублей).